Menina desaparece de casa em Viseu

A menina Ravyla Dargila Sousa de Oliveira desapareceu de casa ontem, segunda-feira, 21. Ela foi vista pela última vez no Conjunto Vale do Piriá, bairro da Cidade Nova, em Viseu, no nordeste do Pará. Seus pais, Felipe Dias Sousa Costa e Melina Dagila Sousa Costa estão desesperados, sem saber ao certo o que aconteceu.



O desaparecimento da criança já foi comunicado às autoridades policiais da cidade de Viseu. Os pais da criança já fizeram buscas por vários lugares da cidade, bem como, das adjacências, porém, não encontraram qualquer indício.

Se alguém souber de algo, poderá informar para a família que está desnorteada com essa situação. O contato para informações é: (91)98458-1538.