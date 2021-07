Menina é executada no Parque das Palmeiras, em Marituba

Uma adolescente de 15 anos foi assassinada no município de Marituba, região metropolitana de Belém, na noite desta quarta-feira, 14. O crime se registrou no bairro Parque das Palmeiras. A vítima foi executada na Rua do Contorno, quadra 11.

A Polícia Militar foi a primeira a atender a ocorrência, porém, ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime, como ela teria sido morta e nem sobre a autoria da execução. A Polícia investiga o caso.



O Centrro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) já foi acionado para fazer a remoção do corpo. O pedido de remoção foi feito pela autoridade de plantão na Seccional Urbana de Marituba, que deu início às investigações, solicitou levantamento cadavérico no local e tomou os primeiros depoimentos, o que não foi muito fácil, posto que, na área, impera a lei do silêncio, “ninguém sabe, ouviu nem viu coisa alguma.