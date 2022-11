Menina morre no hospital com suspeita de estupro em Parauapebas

Uma menina de 8 anos de idade morreu na manhã de ontem, quarta-feira, 16, no Hospital Municipal de Parauapebas – HMP com suspeita de estupro. A menina deu entrada na casa de saúde por volta de 13h30 de anteontem, terça-feira, 15, com forte dor de cabeça.

De acordo com a médica que atendeu a criança, durante os exames, foram verificados sinais de hiperemia e lesão genital, levantando a suspeita que a menina foi vítima de estupro….

O corpo da criança foi removido para exames de necropsia na unidade local do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves. O caso foi comunicado na Seccional Urbana de Parauapebas, que deverá instaurar inquérito para investigar a situação a partir do depoimento dos responsáveis pela menina.

Imagem: Reprodução