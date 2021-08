Meninas bicolores estreiam com vitória no Campeonato Paraense de Futebol 7

Aconteceu, no último domingo, 29, na Arena Prime, em Belém, a primeira rodada do Campeonato Paraense Feminino de Futebol 7, oportunidade em que o Paysandu derrotou o time Fofoletes por 5 a 1, com gols marcados por Dan, Talita, Leide e Franci duas vezes. Artilheira bicolor na partida, a lateral Franci comemorou seus gols e destacou a busca pelo entrosamento.



“É para isso que a gente vem treinando, e eu fui feliz em poder contribuir com os gols. Daqui para frente vai ser com raça e determinação e a equipe vai se entrosando cada vez mais para poder chegar à final”, afirmou Franci.



Para a técnica Aline Costa, o comportamento da equipe resultou na conquista da vitória. “A estreia sempre é um jogo nervoso. A partida começou bem equilibrada, mas graças a Deus conseguimos nos portar bem e conseguimos nosso maior objetivo. Agora é reestabelecer e treinar bem para que o próximo jogo seja mais tranquilo”, analisou a treinadora.

O próximo jogo do Papão ainda não tem data e adversário definidos.

Imagem: Ronaldo Santos/Agência Paysandu