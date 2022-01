Meninas do Papão conquistam o Campeonato Paraense Feminino de Futsal 2021

O Paysandu conquistou o título do Campeonato Paraense Feminino de Futsal 2021, ao superar a equipe do Santa Madre em duas partidas realizadas entre dezembro do ano passado e este mês.

O Papão venceu os dois jogos pelos placares de 3 a 2 e 1 a 0, respectivamente, informou a assessoria de comunicaão do Papão da Curuzu prestando homenagem às meninas.A técnica Aline Costa destacou o valor da taça.

“Essa conquista foi muito importante para mim e para as meninas. Estávamos devendo esse título para a nossa torcida e à Diretoria. Nos anos anteriores sempre perdíamos na final, mas graças a Deus conseguimos conquistar esse título. Agora é focar nas outras competições, como o Fut7, o Paraense de campo e defender nossa conquista no futsal”, afirmou. Aline vai definir com a diretoria bicolor as datas de recomeço dos trabalhos de treinos e exercícios físicos, que devem iniciar no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu.

Imagem: Paysandu/divulgação