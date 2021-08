Meninas do vôlei batem Comitê Olímpico Russo e vão às semifinais

Próxima adversária do Brasil, em Tóquio, será a Coréia do Sul

Invicta, a seleção brasileira de vôlei feminino venceu nesta quarta-feira (4) o Comitê Olímpico Russo (ROC, na sigla em inglês) por 3 sets a 1 e avançou às semifinais da Olimpíada de Tóquio. A partida teve parciais de 23/25, 25/21, 25/19 e 25/22. O confronto aconteceu na Arena de Ariake, na capital Tóquio.

Na próxima fase, a seleção brasileira vai duelar com a Coreia do Sul, que foi derrotada para o Brasil na fase de grupos por 3 sets a 0. O confronto será realizado na sexta-feira (horário de Brasília), ainda sem horário definido.

Na primeira fase, as brasileiras terminaram na liderança do Grupo A. Além das coreanas, compunham a chave a República Dominicana, Japão, Sérvia e Quênia. Nestes confrontos, foram apenas três sets perdidos, dois para as dominicanas e um para as sérvias.

O jogo

No primeiro set, o Comitê Olímpico Russo ficou á frente no placar durante todo o tempo. Logo no início, ele abriu 4 a 0 no placar. Em seguida, as brasileiras conseguiram reduzir a diferença para um ponto, entretanto as russas venceram a parcial por 25 a 23.

Brasil reage a pressão russa – REUTERS/Valentyn Ogirenko

O segundo set iniciou mais equilibrado. A primeira vez que o Brasil passou à frente no marcador foi quando estava 3 a 2. Em seguida, as adversárias das brasileiras cresceram na partida, fazendo 8 a 4.

As comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães precisavam reagir, e conseguiram diminuir a distância para um ponto (9 a 8). Mas as russas estavam alertas no confronto e fizeram 14 a 8. A partir daí começou a reação brasileira, com virada em 18 a 17. Posteriormente, o Brasil fechou a segunda parcial por 25 a 21.

Na terceira etapa, o confronto permaneceu equilibrado até o Brasil abrir três pontos de vantagem (7 a 4). Na sequência, as brasileiras emplacaram diferença de cinco pontos (12 a 7). Posteriormente, embora as russas tenham lutado pela virada, sofreram derrota de 25 a 19.

O quarto e último set começou parecido com o terceiro, com o placar acirrado até o Brasil fazer 7 a 4. Na sequência, as russas viraram o jogo para 17 a 15. O vira-vira brasileiro começou quando o time de Zé Roberto fez 20 a 19. Na reta final, as brasileiras saíram vitoriosas por 25 a 22.

Seleção masculina também nas semifinais

No masculino, a seleção brasileira de vôlei também vai encarar o Comitê Olímpico Russo na madrugada desta quinta-feira (5), à 1h (horário de Brasília). A semifinal será disputada na Arena de Ariake.

