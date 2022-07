Menino autista de 4 anos morre afogado no município de Abaetetuba

Um menino, identificado pelo prenome de Henrique, de 4 anos, morreu afogado após cair no Rio Piquiarana, no município de Abaetetuba, no nordeste do Pará. O corpo da vítima foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros na sexta-feira (23).

A criança, que era autista, teria caído na água na tarde de quinta-feira (21) na localidade que leva o mesmo nome do rio, na zona rural de Abaetetuba. Segundo informações, este é o segundo filho do casal que morre afogado.

O primeiro teria 3 anos de idade. A Polícia Civil da Delegacia de Abaetetuba abriu inquérito para apurar o caso.

