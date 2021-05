Menino de 10 anos morre após tiro acidental na Cidade Nova, em Ananindeua

Familiares encontraram criança sem vida após barulho dentro do quarto. Vítima pegou a pistola do pai.

Um menino de 10 anos morreu após ser atingido por um tiro acidental na Cidade Nova 5, em Ananindeua. O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (20) e chocou moradores da vizinhança, na WE 28. Segundo testemunhas, familiares se assustaram com um barulho dentro de um dos quartos da casa e encontraram a vítima sem vida. Luiz Fernando Alves e Silva foi atingido na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações de populares, a criança pegou a arma do pai, um contador que já foi sargento do Exército, para brincar e acabou sendo alvo de um disparo. O armamento, uma pistola modelo Taurus, estava trancado dentro de um gaveta. O acidente ocorreu por volta das 8h. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada e chegou ao local por volta de 8h30, mas a criança já havia morrido.

O menino estava assistindo uma aula online, mas aproveitou a saída da mãe para entrar no quarto onde estava a arma. Apenas o irmão da criança, um adolescente de 15 anos, estava na residência quando o disparo ocorreu.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada de agentes da Polícia Civil. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) e do Instituto Médico Legal (IML) estão no local.