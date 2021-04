Menino de 4 anos é encontrado sozinho e trancado em imóvel sem luz, água, cama e geladeira

Sozinho e trancado num imóvel sem luz, água, cama e geladeira é como um menino de 4 anos foi encontrado pelo Conselho Tutelar em Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 22. A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência a partir de uma denúncia anônima. O caso foi registrado na Polícia Civil que agora investiga como a criança foi parar naquela situação.

A residência, localizada no Morro da Paz, no bairro Santo Agostinho, estava em condições precárias, conforme disse ao portal de notícias “G1” o conselheiro tutelar Bruno Nicolau.

“Fomos ao local e a denúncia procedia. Ao abrir a porta, vimos que a criança estava num local totalmente precário, em situação de abandono, além do cárcere privado. Não tinha água, luz, geladeira, nem fogão. O quarto não tinha cama. O menino dormia no chão, entre roupas jogadas. Ele estava aparentemente muito magro. As condições eram insalubres”, contou Bruno Nicolau.

De acordo com o Conselho Tutelar, a mãe do menino já morreu e ele vivia com o pai e a madrasta. Após ser encontrado pelas equipes, a criança foi encaminhada para a sede do órgão e entregue a um parente não identificado por questões de segurança. O pequeno deve passar por atendimento médico, psicológico e ser acompanhado por um assistente social.

Denúncias ao Conselho Tutelar de Volta Redonda pelos números 0800-0250-485, (24) 99963-0010 ou (24) 99938-1589.