Menino desaparece nas águas da Praia do Atalaia

Um garoto de 13 anos, morador da cidade de Paragominas, foi arrastado pela correnteza na Praia do Atalaia, em Salinas, a 240 quilômetros de Belém, no nordeste do Pará, microrregião do Salgado. Na ocasião, ele estava acompanhado de sua mãe.



Mergulhadores do Corpo Militar de Bombeiros do Pará faziam as buscas ao corpo no final da tarde deste sábado, 28.

Os fatos foram confirmados pela Prefeitura de Salinópolis.



Segundo testemunhas, os bombeiros ainda salvaram a mãe do menino que ao vê-lo se debatendo contra a correnteza, tentou desesperadamente resgatá-lo e quase morria afogada também.



A mulher está bem.

Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar