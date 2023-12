Menino Gui e a mãe são vítimas de assalto após jogo do Vasco

A mãe do menino Gui, Tayane Gandra, relatou que ela e o filho foram vítimas de um assalto na madrugada desta quinta-feira (7), no Rio de Janeiro, após deixarem o jogo do Vasco, time do qual o menino é torcedor. Gui ficou conhecido nas redes sociais por ser um símbolo da luta contra a epidermólise bolhosa e ter emocionado as redes em um vídeo no qual chorava ao reencontrar a mãe.

– Um verdadeiro absurdo! Acabamos de ser assaltados saindo do São Januário! Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança! Celulares, relógios, aliança [foram levados], e muito terror psicológico – detalhou Tayane sobre o assalto.

Antes do episódio, Tayane publicou um vídeo que mostrava Gui saudando vascaínos após a vitória sobre o Bragantino, que garantiu a permanência do clube cruzmaltino na Série A do Brasileirão. O menino estava no teto solar do carro e acenava para os torcedores, que retribuíam o carinho.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Instagram Tayane Gandra