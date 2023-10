Menino nasce no Barco Hospital Papa Francisco durante expedição em Faro

O nascimento de um menino com 2,805 kg em Faro, município do oeste paraense, movimentou os profissionais do Barco Hospital Papa Francisco, na tarde de sexta-feira (20). A mãe – dona de casa de 31 anos – e a criança foram atendidas dentro da embarcação, e estão bem. Em sua 83ª expedição, o barco oferece ações de saúde às comunidades ribeirinhas da região, com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Médicos que atuam no barco atenderam a grávida e decidiram pelo parto cesáreo. “Tudo transcorreu com absoluta tranquilidade. A mãe e o bebê passam bem. Estão na enfermaria do Barco Hospital Papa Francisco, sob os cuidados pós-operatórios nas próximas 24 horas”, informou o frei Afonso Obici, coordenador da expedição.

O frei contou que outra gestante foi avaliada na sexta-feira por uma obstetra, e relatou dificuldade no pré-natal devido à seca no oeste do Pará. O parto foi programado para este sábado (21).

“O Barco tem estrutura para realizar partos e cesarianas, porém essa não é a rotina. Depende de inúmeros fatores, como a condição da gestante e do bebê, e dos médicos especialistas que compõem a expedição. Nessa expedição em Faro a equipe médica conta com diversas especialidades, dentre elas uma obstetra e uma pediatra, além de anestesista e cirurgiões”, disse frei Afonso.

Ainda segundo o coordenador, o cenário foi ideal para a condução do parto devido ao suporte do Barco Hospital Papa Francisco, ao estado geral de saúde da mãe e do bebê, e do tempo da gestação.

Saúde especializada – Em quatro anos de expedições, este foi o segundo parto realizado no barco. “Agradeço a Deus por esse lindo projeto, e a todas as pessoas que contribuem para sua atuação, como a Sespa, o poder público municipal, a nossa equipe e os voluntários. A nossa missão no barco é levar saúde especializada e humanizada à população ribeirinha, trazendo esperança e alento àquelas pessoas”, acrescentou o frei.

“É com muita satisfação que recebemos a notícia de que a equipe do Barco Hospital Papa Francisco conseguiu ajudar no nascimento desse bebê em Faro. Desejo saúde a todos os envolvidos nesse trabalho. Isso comprova a importância do Barco Hospital em continuar atendendo a população do interior do Pará”, frisou a secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Vaz.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação