Menino surpreende até médicos ao nascer com 5,3 kg e 55 cm

A chegada de um bebê é sempre motivo de alegria para uma família e transforma por completo a vida de um casal. A ansiedade para ter a criança nos braços toma conta dos pais e de todos os familiares. Mas em alguns casos, além da ansiedade, o nascimento de alguns bebês é cercado de surpresas.

Carla Puma Santos, de 23 anos, se surpreendeu com a chegada do filho, o pequeno, mas não tão pequeno assim, Valentim Puma Eler. O menino nasceu com 5,3 quilos e 55 centímetros. O caso ocorreu em Santa Catarina.



O bebê nasceu saudável e deixou toda a equipe médica de boca aberta com o seu tamanho. Ele e a mãe receberam alta dois dias após o nascimento, que ocorreu no último domingo (8).

Nas redes sociais, o hospital compartilhou a foto da criança e o chamou de “super bebê”. “Ainda sem superpoderes, mas pesando 5,384 quilos e medindo 55 cm, nasceu na manhã desta sexta-feira, 6 de agosto, às 8h40min, o super Valentim Puma Eler”, informou o hospital, que destacou que “Valentim é um dos maiores bebês nascidos no HST nos últimos anos”Ver essa foto no Instagram

Fonte: Metrópoles