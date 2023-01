Meninos do Remo se dão bem e vencem o Fortaleza, em São Paulo, por 1 a 0

O Clube do Remo fez sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) vencendo o Fortaleza por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, 04). Conquistou três pontos debaixo de muita chuva no Estádio Conde Rodolfo Crespi, a Rua Javari, em São Paulo. O Simba conseguiu abrir o marcador de A PROVÍNCIA DO PARÁ ainda na primeira etapa, com Renan Tiago, e segurou o Leão do Pici na reta final da partida.

Diante deste resultado, o Leão Azul atinge a segunda posição do Grupo 31 da Copinha. O Simba tem a mesma pontuação da Juventus-SP, mas perde a liderança no saldo de gols. Mais cedo, o time da Mooca venceu o São Caetano, por 2 a 0.

O Fortaleza começou melhor na partida. O Tricolor Cearense rondava mais o gol azulino e levava mais perigo, sobretudo em bolas cruzadas na área. No entanto, foi o Simba que abriu o placar. Em jogada de escanteio, Matheus Grecco cruzou e Renan Tiago cabeceou para marcar o primeiro gol.



No retorno para a fase complementar, a chuva que atingia a Rua Javari ficou mais intensa, o que fez com que o nível técnico do jogo caísse. Apesar disso, o Fortaleza continuou superior, buscando o empate em várias oportunidades. Foi nesse momento que brilhou a estrela do goleiro Ruan, do Remo, que fechou a meta azulina e garantiu os três pontos para o time de Belém.

A Juventus-SP será a próxima adversária do Remo na Copinha. No sábado (7), às 13h, as equipes se enfrentam na Rua Javari, brigando pela liderança do grupo. Além disso, o time que vencer poderá garantir uma vaga antecipada na segunda fase do torneio.

Imagens: Iago Rodrigues/Agência Remo