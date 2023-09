Menores livros do mundo provocam a curiosidade dos visitantes na Feira do Livro

Com 1 cm de largura por 1,5 cm de altura, o microlivro “A Santa Bíblia” provoca a curiosidade de crianças, adultos e idosos que visitam o estande da editora “Menores livros do mundo” na 26ª Feira do Livro e das Multivozes, no Hangar Centro de Convenções. Com 130 páginas, o livro possui capa, contracapa e toda a formatação de um livro tradicional, com versículos de Gênesis a Mateus.

“O nosso intuito em produzir microlivros é chamar a atenção da importância enorme da leitura na vida das pessoas. Todo mundo gosta dessas miudezas, atrai muito a curiosidade de quem tá passando. Muitas compram para presentear pessoas queridas, colecionadores, ou já leram determinado livro em tamanho padrão, mas querem ter os pequeninos por carinho a obra. É muito gratificante poder oferecer essa experiência aos nossos visitantes”, ressalta Elias Avilio, representante da editora no Brasil, que existe há cerca de 52 anos.

A aluna Isabela Amorim, da Escola Estadual Duque de Caxias, conheceu o estante dos microlivros com um grupo de amigos na manhã desta quarta-feira (13). “Eu acho muito fofo coisinhas pequenas, quando vi esse estande fiquei interessada e chocada porque as miniaturas são realmente legíveis. São livros que cabem na mão e proporcionam acesso a um mundo de informações. Eu estou feliz de estar aqui, adoro ler e entrar em um universo que me deixa maravilhada”, disse ela.

Os preços dos microlivros variam de R$ 2,00 a R$ 45,00. Há títulos para todos os públicos: crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Estão disponíveis livros técnicos como dicionários jurídicos, de português para inglês ou espanhol, romances, clássicos, religiosos e outros gêneros. Entre os microlivros mais procurados, estão: ‘O pequeno príncipe’, livros sobre a bíblia, os signos, piadas e histórias de super-heróis¬¬¬¬.

“Queremos que o público valorize cada vez mais o trabalho que dá para produzir um livro como esse, é muita mão de obra envolvida. A encadernação, por exemplo, é toda feita a mão, com todo o cuidado e carinho. Não é como um livro de tamanho padrão que é produzido em série. A Feira é muito importante não apenas para a divulgação do nosso material, mas para chamar a atenção da importância da leitura do livro físico em meio a um mundo digital”, pontua Avilio.

Já é a segunda vez, desde o início da 26ª edição da Feira, que o estudante Jeferson Monteiro, 19 anos, visita o espaço. “O estande gera muita curiosidade, foi a primeira vez na vida que eu vi um livro desse tamanho, só era acostumado com livros do tamanho tradicional. É muito emocionante estar aqui, não tenho o hábito diário de ler, mas um evento como esse estimula demais o nosso olhar pelos livros, nossa cultura. Considero uma oportunidade maravilhosa de conhecimento”, finaliza.

