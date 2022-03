Menos de um ano após parada cardíaca, Eriksen volta a ser convocado pela Dinamarca

Um cenário completamente improvável acaba de se tornar realidade. Christian Eriksen está de volta à seleção dinamarquesa menos de um ano depois de sofrer uma parada cardíaca na estreia do país na última Eurocopa, num dia 12 de junho de 2021.

Eriksen, de 30 anos, foi lembrado pelo técnico Kasper Hjulmand na convocação para dois amistosos que vão acontecer ainda neste mês, contra Holanda e Sérvia. O meia não foi a única surpresa da lista, que inclui também a primeira convocação para o goleiro Daniel Iversen, do Preston.

O retorno de Eriksen aos gramados aconteceu há pouco tempo. No dia 26 de fevereiro, o dinamarquês estreou com a camisa do Brentford na Premier League. O retorno para o futebol inglês aconteceu depois de Eriksen não receber autorização da Federação Italiana para voltar a atuar profissionalmente no país.

Depois de sofrer a parada cardíaca, Eriksen teve de fazer um implante de um desfribilador. Conforme os padrões de segurança impostos na Itália, o jogador não poderia voltar a jogar na Serie A, e por isso deixou a Internazionale, mesmo possuindo contrato válido com o clube. A transferência para o Brentford se deu em janeiro, e até o momento o jogador disputou três partidas, duas delas como titular durante os 90 minutos, e contribuiu com uma assistência.

Eriksen tilbage i landsholdstruppen!

Landstræner, Kasper Hjulmand, har netop offentliggjort truppen til de kommende testkampe mod hhv. Holland og Serbien, hvor Christian Eriksen var på listen over de 23 udvalgte.#ForDanmark #landsholdet #herrelandsholdet pic.twitter.com/5lxfEVG9su — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) March 15, 2022

Texto retirado de ogol.com.br