Mercadinho do Guamá viraliza ao fazer promoção do Círio e vender ovo como ‘pato com casca’

Para não deixar de comer o famoso pato no tucupi, que este ano está mais caro, os moradores do bairro Guamá, em Belém, encontraram um ‘jeitinho’ diferenciado de consumir o animal de uma forma barata: o próprio ovo. Ou denominado pelo o vendedor como ‘o pato em casca’. A nova versão ganhou as redes nesta quinta-feira (30) e tem divertido os internautas na web.

E a preocupação dos paraenses não é aleatória, afinal, uma pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), no último dia 10, informou que o preço do quilo do pato vivo está sendo vendido no Ver-o-peso e na Feira da 25, em Belém, por preços que variam de R$ 70 a R$ 80. Em setembro do ano passado, foi encontrado nesses mesmos lugares custando entre R$ 60 a R$ 100. E, para que o ingrediente não fique fora da mesa das famílias, surgiu essa opção, para lá de inusitada.

Também de acordo com o levantamento, o quilo do pato congelado comercializado na capital paraense varia entre R$ 19,35 e R$26. No mesmo período do ano passado, o produto custava, em média R$ 18, segundo o estudo divulgado na época.

Por isso, já tem internauta afirmando que não irá perder a oportunidade de garantir o seu ‘pato em casca’ por “apenas” R$ 14. “Guamá não é para amadores”, disse um. “Se enterra até no dia fica bom pro consumo”, brincou o outro.

