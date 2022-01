Mercado das Peças pega fogo no bairro do Telégrafo

Um incêndio irrompeu na noite deste domingo, 09, na loja Mercadão das Peças da Avenida Senador Lemos, entre Travessa Magno de Araújo e Rodovia Arthur Bernardes, no bairro do Telégrafo, em Belém. O sinistro começou por volta das 21h e guarnições de combate à incêndio do Corpo de Bombeiros Militar do Pará ainda se encontram no local.

Até o momento não há informes sobre vítimas nem como começou o fogo, que tomou grandes proporções com imagens viralizando nas redes sociais.

A loja pertence ao grupo Irmãos Teixeira, que é proprietário de um shopping-center no bairro da Sacramenta, na mesma Avenida Senador Lemos.

Pelas imagens, o fogo atingiu o teto do prédio, que tem grande estoque de materiais de alta combustão em peças automotivos.

As causas do incêndio serão levantadas pela perícia dos Bombeiros depois que o fogo for controlado e acontecer a operação rescaldo, que visa erradicar possíveis focos de fogo entre a fumaça e os escombros. No entanto, há suspeitas de que a situação tenha começado pela cozinha.

Uma vila de casas atrás da loja chegou a seratingida, assim como outro comércio só lado.

Na vizinhança, moradores estão na rua assustados, vendo o desenrolar dos fatos.

Imagem: Reprodução/Redes sociais