Mercado Livre muda de cor pela primeira vez em 23 anos e fica azul; entenda

Em lembrança a Semana do Consumidor, o site do Mercado Livre ficou azul na manhã deste sábado (11). A ação especial mudará a da página do ML pela primeira vez em 23 anos.

De acordo com a empresa de comércio eletrônico, a ação tem como objetivo consolidar o Mercado Pago como o banco digital do Grupo Mercado Livre. A cor azul representa o Mercado Pago e marca a “sinergia entre ambos os negócios”.

“Esse é um momento único na história das duas marcas. Abrir o site do Mercado Livre e não encontrar o amarelo, mostra o quanto estamos ampliando a nossa sinergia. Nos próximos meses, faremos diversas ativações que nos conectem ainda mais, sempre com o objetivo de tangibilizar para os usuários os benefícios do nosso ecossistema”, disse Iuri Maia, head de branding do Mercado Pago para América Latina

Os usuários poderão ver o site do Mercado Livre na cor azul por tempo limitado, porém. A ação permanecerá ativa somente 8h e 11h (horário de Brasília) da manhã de hoje.

A Semana do Consumidor tem início na próxima segunda (13) e seguirá até 19 de março. A data vem se consolidando com um dos principais períodos comerciais do primeiro semestre do ano.

Fonte: TecMundo