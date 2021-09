Mercado Pago lança tag para pedágios e estacionamentos

O Mercado Pago anunciou nesta sexta-feira (10) o lançamento de um novo serviço de pagamento automático de pedágios e estacionamentos em todo o Brasil, eliminando o uso do dinheiro físico e evitando as filas. A novidade, desenvolvida em parceria com a ConectCar, começa a funcionar na segunda-feira (13).

Intitulado Ultrapasse, o serviço é compatível com 100% das rodovias pedagiadas do país, de acordo com a fintech, além de poder ser usado em mais de 1 mil estacionamentos. A gestão dos pagamentos acontecerá por meio do app da carteira digital, onde também estará disponível todo o histórico de uso da ferramenta.

Funcionando de forma similar às outras tags de pedágio, o Ultrapasse traz um adesivo eletrônico que deve ser colado no para-brisa do carro e ativado no aplicativo Mercado Pago. Depois disso, o valor do pedágio ou do estacionamento será descontado automaticamente do saldo da conta digital ao passar pela cancela de cobrança.

O gerenciamento do serviço será pelo app da fintech.Fonte: Mercado Pago/Divulgação

A tag de pedágio do Mercado Pago pode ser solicitada pelo app da plataforma, na seção “Pagar”. É necessário preencher os dados da placa do veículo que usará o adesivo para confirmar a compra e a ativação do serviço — a empresa afirmou que os valores pagos pelo adesivo e o frete serão devolvidos como cashback na conta após o primeiro uso.

Assinatura gratuita por 3 meses

Segundo a fintech, a mensalidade do Ultrapasse será gratuita durante os três primeiros meses para todos. Após esse período, haverá a cobrança de uma taxa mensal de R$ 12,90, que poderá sair de graça conforme o nível do usuário no Mercado Pontos, programa de fidelidade da companhia.

Os descontos variam conforme o nível do cliente no programa, que também dá benefícios para assinar o Star+, Disney+ e outros serviços de streaming. Os usuários classificados no nível 6, por exemplo, terão direito à isenção da mensalidade da tag de pedágio.

Fontes

Mercado Pago