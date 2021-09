Mercadoria contrabandeada é aprendido em Marajó

O Grupamento Fluvial (GFlu) junto com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) executou no município de Afuá em Marajó a operação chamada de “inundata”, onde foi apreendido 642 caixas de cigarro contrabandeado.

A ação aconteceu no sábado (04) após informações repassadas para Delegacia de Polícia do Interior – Superintendência Regional do Marajó Ocidental e da Polícia Fluvial, de que uma residência estava sendo utilizada para armazenar carga contrabandeado. Ao chegar ao local identificaram a carga com as marcas de cigarro “Silver Elephant” e “Marshall”, a prefeitura do município foi acionada para recolher a carga e submeter a procedimentos legais a serem investigados.

A operação tem o intuito de fortalecer as ações do município de Afuá e na região fronteira com o estado do Amapá de impedir a prática criminosa, como roubos de embarcações e residências e crimes ambientais, explica o diretor do Agrupamento Fluvial, Delegado Arthur Braga.

Foto: divulgação