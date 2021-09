Mercadorias irregulares em trânsito apreendidas no Pará

Equipes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam mercadorias transportadas de maneira irregular em ações de fiscalizações realizadas em duas regiões do Pará. No dia 19 deste mês, em frente ao município de Curralinho, no rio Pará, no arquipélago do Marajó, a equipe de fiscalização itinerante localizou uma embarcação tipo ferry boat, carregando 92 metros³ de madeira, sendo 72 metros de madeira serrada e 20, de assoalho, mais 262 portas e 717 caixilhos. A mercadoria saiu de Portel com destino a Belém, e não tinha nota fiscal.

A mercadoria está avaliada em R$ 40 mil. Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD) totalizando R$ 12 mil. O valor do ICMS e da multa foram recolhidos e a mercadoria foi liberada posteriormente.

No segundo flagrante, fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, fiscalizaram, entre os dias 17 e 19, deste mês, em portos do município de Santarém, no Baixo Amazonas, embarcações e aprenderam mil fardos de arroz, 500 sacas de milho e dois mil quilos de fumo sem nota fiscal, além de 59.608 quilos de couro bovino que estavam com valor subfaturado. A mercadoria estava saindo do Pará em direção à Manaus, no Estado do Amazonas.

A fiscalização estadual também apreendeu 164.736 isqueiros e 152.064 aparelhos de barbear, que também vinham de Manaus, com destino a Santarém. Foram apresentadas duas notas fiscais, consideradas inidôneas pela fiscalização, com valor total de R$ 487,746 mil.

Carga apreendida por agentes da Sefa no porto de Belém



Imagem: Agência Pará de Notúcias