Mês de abril será o 2° mais chuvoso no Pará de acordo com Boletim do Clima

Se no mês de março já foi de muita chuva, o mês de abril também não será diferente. De acordo com o boletim climatológico divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) indica que, historicamente, o mês de abril é o segundo mais chuvoso do Estado.

O mês de março é onde a chuva cai com mais intensidade, e neste ano de 2022, teve índice pluviométrico de 527 mm. As chuvas observadas em abril são influenciadas, principalmente, pela atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), linhas de instabilidade, convecção local e resquícios de sistemas frontais advindos das regiões sul e sudeste do Brasil.

As regiões do nordeste estadual – Bragança, Vigia, Colares, Viseu, entre outros; Região Metropolitana de Belém (RMB) – Ananindeua, Marituba, Santa Barbará e os demais: Calha Norte – Alenquer, Almeirim, Curuá, Faró, Monte Alegre, Oriximiná, e mais três municípios; e no Baixo Amazonas – Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, entre outros, exibem acumulados históricos variando entre 200 e 400 mm/mês; enquanto em Marajó, com 16 municípios, tem máximos de 500 mm/mês na porção nordeste da ilha, municípios de Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras.

O sudeste paraense (Marabá, Parauapebas, Redenção e outros municípios) exibe totais médios de 250 mm/mês, com núcleos isolados entre 100-150 mm/mês. A Região sudoeste (Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Conceição do Araguaia e outros) apresenta acumulados variando entre 150 e 300 mm/mês.

Para este mês de abril, segundo a previsão de consenso da Rede de Previsão Climática e Hidrometeorológica do estado do Pará, a RPCH, apresenta previsão de precipitação muito acima do normal no litoral do nordeste e no Marajó; acima do normal nas regiões nordeste, RMB, norte do sudeste e sudoeste, Baixo Amazonas, parte leste-sul do Marajó e Calha Norte. Já na maior parte dos municípios da porção centro e sul enquadram-se na categoria normal, com exceção dos municípios mais ao sul que tendem a ficar com chuvas abaixo da média.

Nos municípios da região nordeste, os acúmulos médios de chuva previstos para este mês, são de 400 a 600 mm/mês. Para a Região Metropolitana espera-se totais entre 400 e 500 mm/mês. O arquipélago do Marajó exibe tendência de chuvas acima de 400 mm/mês.

Verifica-se redução gradativa dos totais de chuva nas regiões sudeste (no sentido norte-sul), variando entre 500 e 150 mm/mês; e os menores acumulados no extremo sudeste do pará, abaixo de 150 mm/mês.

Para a Calha Norte e Baixo Amazonas os totais de chuva esperados para este mês, variam entre 250 e 500 mm/mês, com os maiores valores situados no Baixo Amazonas.

Segundo o coordenador do Núcleo de monitoramento Hidrometeorológico, da Semas, para o mês de abril, no Estado, a previsão de consenso da RPCH aponta que ainda devem permanecer as características favoráveis á ocorrência de chuvas na categoria acima do normal em toda a faixa norte do estado.

Essas áreas devem chegar no acumulados mensais de precipitação oscilar entre 350mm e podem atingir até os 600mm em algumas áreas dessa região. As temperaturas máximas devem ficar próximas dos 31° até 32° Celsius (C), na maioria dos dias, e as mínimas oscilam em torno de 23° a 24 C”.

“Em padrões climatológicos, ainda temos a atuação marcante da Zona de Convergência Intertropical, chamada de Zcit, principal sistema produtor de chuvas nesse período, na região Norte, geralmente, posicionada ao sul da linha equatorial. Associadas a atuação dessa Zcit é comum também eventos de linhas de instabilidade e distúrbios ambulatórios nos ventos de leste, influenciando as chuvas. Em abril, ainda é comum, principalmente na 1ª quinzena, o predomínio de dias nublados”, explicou o coordenador.

