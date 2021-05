Mesmo com boa vantagem, meia do Remo prega respeito ao Águia: “Ter cautela e manter o foco”

Renan Oliveira pondera que azulinos precisam de concentração para confirmar vaga na semifinal

A vitória por 3 a 1 sobre o Águia deixou o Remo próximo da vaga na semifinal do Campeonato Paraense. Além do bom resultado, Renan Oliveira gostou da atuação dos azulinos, que abriram o placar em apenas 11 segundos de bola rolando. Porém, o meia ressaltou que é importante não menosprezar o adversário no jogo de volta

– Fizemos uma partida bastante consistente. A equipe vem evoluindo a cada jogo e acredito que estamos no caminho certo para fazer uma grande temporada. Ainda não tem nada definido. Precisamos ter cautela e manter o foco para garantir a vaga às semis nesta terça-feira – analisou Renan Oliveira, que entrou no decorrer da etapa final.

Entre os jogadores mais experientes do elenco, Renan Oliveira luta pelo seu quinto título estadual da carreira e também

– Graças a Deus consegui marcar o meu nome na história da maioria dos clubes que passei. Até o momento foram nove títulos conquistados, sendo quatro estaduais. Espero poder marcar meu nome no Remo também. Venho de duas temporadas no exterior e esse retorno ao futebol brasileiro sempre gera um período de readaptação – explicou o meia.

A partida de volta das quartas contra o Águia de Marabá está marcada para esta terça-feira, às 19h, no Baenão. Quem avançar enfrentará Itupiranga ou Tuna Luso nas semifinais.