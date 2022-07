Mesmo com chuvas, equipes de limpeza pública seguem atuando em Santarém

A sexta-feira, 08 amanheceu sob chuva em Santarém, no oeste paraense. Mesmo com a intensa chuva que ocorreu desde a última madrugada, os agentes de limpeza urbana seguiram com os cronogramas de trabalho para amenizar os impactos provocados e garantir, principalmente, a desobstrução dos sistemas de drenagem para evitar alagamentos e demais transtornos.



Um dos pontos trabalhados, que desde cedo receberam os serviços de remoção de lixos das entradas das galerias, foi a Avenida Cuiabá, próximo ao seminário São Pio X. As demais equipes se concentraram na Orla Fluvial, Avenida Icoaracy Nunes e outros locais.



Desde o início da semana, os agentes atuam pela cidade e já percorreram as seguintes vias: Praça de Eventos, Matriz, São Sebastião, Santíssimo Rodrigues dos Santos, Beco Sofia Imbiriba, Frei Ambrósio, Fernando Guilhon, Borges Leal, Professor Carvalho, Inácio Corrêa, Galdino Veloso, Travessa dos Mártires, Anysio Chaves, Bartolomeu de Gusmão, Mendonça Furtado, Avenida Plácido de Castro, 2 de Junho, e na Mendonça Furtado, Rosa Passos, Plácido de Castro, Tapajós, Rui Barbosa, Felisbelo Sussuarana, Moaçara, Porto do DER, dentre outras.

Em Alter do Chão, Couto Magalhães, Praia Orla do Cajueiro e outros pontos da Vila Balneária também recebem a equipe distrital de limpeza pública.

Imagens: Ascom/PMS