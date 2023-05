Mesmo com recuos, preços dos combustiveis no Pará estão entre os mais caros do país

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou na manhã desta terça-feira, 16, uma breve análise sobre o comportamento dos preços médios dos combustíveis (gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha – GLP) comercializados em postos de combustíveis do Estado do Pará. Os dados utilizados tomaram como base as recentes pesquisas semanais efetuadas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP. Os dados da ANP mostram que os paraenses encerraram a semana passada (07 a 13/05/2023), com recuos nos preços médios da maioria dos tipos de combustíveis comercializados em postos de combustíveis do Pará, se comparados a semana anterior (30/04 a 06/05/2023), com destaque para o recuo registrado no preço médio do óleo Diesel (S10), com queda 3,28%, seguido do litro do Etanol, com queda de 0,43%; Gasolina comum, com queda de 0,37%, e o Gás de cozinha de 13 kg – GLP, com queda de 0,30%. Entretanto, no levantamento de preços dos combustíveis feito pela ANP, na semana passada, considerando a média nacional, a maior parte dos preços médios dos combustíveis comercializados no Estado do Pará se concentrou entre os 10 mais caros do país (dependendo do tipo de combustível).

No caso da comercialização do Etanol, na semana de referência (07 a 13/05/2023), o Pará foi 6º Estado que em média no país comercializou o litro do produto mais caro e o 4º de toda a Região Norte.

Ainda de acordo com as análises, no caso da comercialização da gasolina comum, na semana de referência (07 a 13/05/2023), o Pará foi o 18º Estado que em média no país comercializou o litro produto mais caro e o 6º de toda a Região Norte.

Em relação à comercialização do Gás de cozinha – botijão de 13kg – GLP, na semana de referência (07 a 13/05/2023), o Pará foi o 10º Estado que em média no país comercializou a unidade do produto mais caro e o 7º de toda a Região Norte.

Em relação à comercialização do óleo Diesel S10, na semana de referência (07 a 13/05/2023), o Pará foi o 5º Estado que em média no país comercializou a unidade do produto mais caro.

Segundo o economista Everson Costa, as oscilações nos preços dos combustíveis têm efeito dominó na economia, impactando de forma generalizada na formação final de preço de bens, produtos e serviços, contribuindo diretamente com a inflação e impactos no poder aquisitivo da população.

Imagens: Reprodução