Mesmo mais caras, flores podem ser uma grande opção de presente para as mulheres

No próximo dia 08 será comemorado mais uma vez no Pará em todo o Brasil o Dia Internacional da Mulher. As flores foram e continuam sendo uma das alternativas mais procuradas e comoventes de presentear quem se gosta neste dia comemorativo. No entanto, os presentes não estão nada baratos, incluindo as flores, uma das maiores opções de homenagens às mulheres.

Pesquisas do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA em Floriculturas da capital paraense, anteontem e ontem, mostra que os preços das Flores estão mais caros em relação ao Dia da Mulher do ano passado. Os preços das Flores variam de acordo com o tipo, os arranjos e o local de compra. Entre as Flores mais procuradas nesta época, as Rosas são destaque, quer seja em unidade, Buquê com 6 ou 12 rosas, ou ainda as belas e sofisticadas Cestas de Flores.

Segundo o Dieese/PA, em relação ao dia das Mulheres do ano passado, presentar com flores neste ano de 2022 ficou bem mais caro, os reajustes não foram uniformes e variaram entre 4,00% a 10,00%. No caso das Rosas, por exemplo, os preços variam dependendo do tipo de Rosa, do arranjo, da quantidade (unidade, Buque, Cestas) e do local de compra. Ainda de acordo com as pesquisas, a unidade da Rosa, por exemplo, está mais cara cerca de 10,00% em relação ao Dia da Mulher do ano passado e está sendo comercializada em média a R$ 11,00 a unidade.

Ainda conforme o Depatamento, o Buquê com seis Rosas também ficou mais caro e está custando em média R$ 111,25, com um reajuste em torno de 9,88% em relação ao Dia da Mulher do ano passado, os preços variam entre R$ 95,00 a R$ 130,00, dependendo do arranjo e do local de venda. Já o Buquê com 12 Rosas está sendo comercializado em média este ano a R$ 162,50, com um reajuste de preço em relação ao Dia da Mulher do ano passado de cerca de 4,00%. Nas principais Floriculturas da capital, os preços de um Buquê com 12 Rosas variam entre R$ 140,00 a R$ 180,00, também dependendo do local de compra e do arranjo.

As Cestas de Flores, cada vez mais bonitas e sofisticadas, têm preços variados, dependendo do padrão, do tamanho, da quantidade de Flores e do local de venda, estão sendo comercializadas com preços que podem chegar a mais de R$ 300,00. Em algumas Cestas mais sofisticadas podem ser encontrados além das Flores, Ursinhos de Pelúcia, Chocolates, Bebidas e Frutas. Na próxima segunda-feira, dia 8 de Março de 2022, quando se comemora 111 anos de lutas e conquistas das Mulheres em todo o mundo, mesmo com pouco dinheiro, uma Rosa com Amor será um grande presente, recomenda Everson Costa, coordenador de pesquisas do Dieese/PA.