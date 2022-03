Messi admite adeus à seleção argentina no Catar

Com mais uma atuação de gala, na sexta, Lionel Messi pode ter se despedido do público argentino vestindo a camisa da seleção. Após a vitória contra o Peru, na Bombonera, La Pulga admitiu que a Copa do Mundo, no Catar, pode ser seu último campeonato vestindo albiceleste.

“Depois do Mundial, ainda não sei (se vai seguir). Penso no que vem agora, no que está perto. Equador na quarta, as partidas de junho, setembro e depois o Mundial. Vou ter de repensar muitas coisas, independente de como vai correr (no Catar)”, disse o argentino.

A frase de Messi, também, foi vista como uma indireta sobre o futuro incerto no Paris Saint-Germain, onde o argentino ainda não conseguiu sua melhor versão. Apesar de colocar um ponto de interrogação no futuro, Messi não escondeu que vai aproveitando cada minuto que tem com a camisa argentina.

“Faz tempo que sou feliz aqui, mesmo antes de ganhar a Copa (América). É um grupo maravilhoso, as pessoas gostam muito, a cada dia mais. Me sinto muito feliz quando venho para a Argentina”, declarou.

A Argentina encerra as Eliminatórias contra o Equador, fora de casa, e depois terá mais duas datas Fifa de amistosos antes da Copa, provavelmente jogando sempre longe do solo argentino.

Texto retirado de ogol.com.br