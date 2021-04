Messi ainda sem proposta do Barcelona, diz jornal

Em fim de contrato e sem proposta de renovação. Essa é a situação atual de Lionel Messi no Barcelona, segundo o jornal Sport.

Messi tentou sair no último mercado e foi forçado a ficar por uma disputa contratual. O seu principal desafeto dentro do Barcelona, no entanto, o ex-presidente Josep Maria Bartomeu, acabou por deixar o clube. E o sucessor, Joan Laporta, defende com fevor a permanência do argentino, com quem tem boa relação.

O problema para o Barcelona segue sendo financeiro. Laporta já avisou Messi que quer sua permanência, mas ainda não sabe quanto poderá oferecer para convencer seu craque a ficar. O dirigente espera os resultados da auditoria financeira promovida por sua gestão.

Convencer Messi a ficar exige mais do que uma proposta financeira adequada ao talento do craque. O argentino cobra um projeto capaz de manter o Barcelona brigando por todos os títulos que disputa.

Ao longo de sua carreira, Messi disputou 770 jogos pelo Barcelona, única camisa de clube que vestiu, com 663 gols marcados e uma coleção de títulos e recordes.