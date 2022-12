Messi celebra Argentina na final da Copa: ‘Estou muito emocionado’

Lionel Messi não conseguiu esconder sua emoção após comandar a vitória de 3 a 0 da Argentina sobre a Croácia, nesta terça-feira, que garantiu os sul-americanos na final da Copa do Mundo do Catar. Ainda no campo, o craque afirmou que nunca deixou de acreditar que sua equipe poderia chegar à decisão.

“Estou muito emocionado de ver isso, ver as pessoas com as suas famílias aqui. Durante a Copa foi incrível o que vimos. Queríamos jogar essa partida (final) e conseguimos. Começamos perdendo, mas estávamos confiantes do que este grupo poderia fazer e pedi para confiarem na gente”, declarou o camisa 10.

“Sabia o que poderíamos fazer. Vamos jogar mais uma final, a Argentina está em mais uma final de Copa do Mundo e vamos desfrutar isso”, completou.

Messi também se emocionou ao falar de sua família, que estava presente no estádio Lusail.

“A minha família vem na cabeça neste momento. Eles estiveram nos momentos mais duros, assim como nos melhores. Agora estão aproveitando tudo isso com as pessoas, essa loucura da Argentina”, afirmou.

O craque aproveitou para enaltecer o trabalho de seu xará, o técnico Lionel Scaloni.

“Eu me sinto bem, com o melhor para enfrentar cada partida. Não foi nada fácil, chegamos cansados, mas o grupo voltou a tirar forças e fizemos uma partida muito séria. Sabíamos que eles teriam muito a bola, porque possuem muitos bons jogadores no meio-campo, mas nos preparamos bem para este jogo”, analisou Messi.

“Este grupo é muito inteligente, sabe ler os momentos de cada jogo. Scaloni disse: “temos que saber sofrer quando tiver que sofrer e ter a bola quando precisa ficar com ela”, finalizou.

Agora, a Argentina aguarda o resultado da outra semifinal, entre França e Marrocos, nesta quarta, para saber quem enfrentará na grande final da Copa do Mundo. A decisão acontecerá no próximo domingo, às 12h, no Estádio Lusail.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Twitter