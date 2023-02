Messi ganha pela sétima vez prêmio de melhor do mundo da Fifa

O argentino Lionel Messi ganhou pela sétima vez o prêmio de melhor jogador do mundo. O anúncio foi feito nesta tarde, na cerimônia do Prêmio The Best, em Paris.

O camisa 10, campeão do mundo com a Argentina, bateu a concorrência de Benzema e Mbappé. O francês do Real Madrid ganhou a Bola de Ouro no último outubro. A FIFA, diferente da France Football, incluiu metade da atual temporada – e com isso, a Copa do Mundo.

“Para mim é uma honra estar aqui e sair ganhador. Quero agradecer aos meus companheiros, hoje estamos aqui Scaloni, Dibu e somos essa representação, sem eles não estaria aqui. Eles são parte desse troféu, é um reconhecimento do grupo. Esse ano foi uma loucura para mim, conseguir meu sonho depois de tanto brigar, lutar e insistir. Ao final chegou e é o que mais bonito que me aconteceu na carreira”, afirmou.

A performance na Copa do Mundo por parte de Messi foi espetacular. Referência na equipe que quebrou um jejum de 36 anos, foi eleito craque da Copa e anotou sete gols e três assistências. No PSG, ganhou a Supercopa da França.

Benezema foi destaque no Real Madrid que ganhou o título espanhol e da Liga dos Campeões na última temporada. Marcou 44 vezes em 46 jogos em 2021/22, mas teve um início de temporada diferente, com problemas de lesão. Mbappé corria por fora mesmo com bom rendimento individual. Também fez boa Copa do Mundo, sendo artilheiro do torneio com oito gols. No entanto, acabou o período sem títulos de expressão. Foi vice-campeão da Copa e viu o PSG perder disputas domésticas.

Texto retirado de ogol.com.br