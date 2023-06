Messi: Inter Miami ganha 6 milhões e PSG vê debandada de seguidores

Messi segue move multidões nas redes sociais. Pouco mais de 24 horas após anunciar a contratação do argentino, o Inter Miami ganhou mais de cinco milhões de seguidores somente no Instagram.

Até a manhã desta sexta-feira, mais de 6,7 milhões de contas já acompanhavam as postagens do clube americano. Antes, cerca de 900 mil acompanhavam o perfil.

Para se ter uma ideia, somente a postagem anunciando o argentino, feita na quarta-feira, já contava com 3,3 milhões de curtidas.

Enquanto isso, o PSG passa pelo outro lado da moeda e sofre com a debandada de seguidores.

Após a confirmação da saída do argentino, o clube francês registrou uma perda de mais de dois milhões de seguidores.

Segundo dados da ferramenta insTrach, o número caiu dos 69 milhões antes do último jogo de Messi com a camisa do clube, para 67,7 milhões nesta sexta-feira.

Fonte: IG/Foto: Divulgação