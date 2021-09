Messi marca primeiro gol e PSG vence City pela Liga dos Campeões

O jogo foi disputado e entregou tudo que era esperado. Nessa dividida, com festival de oportunidades para os dois lados, o PSG foi muito mais efetivo e venceu o Manchester City por 2 a 0 pela Liga dos Campeões, em um jogo que ficou marcado pelo primeiro gol(aço) do craque Lionel Messi pelo clube francês.

A vitória coloca o PSG na liderança do Grupo A, com 4 pontos e recupera a equipe após um empate na estreia. O Manchester City fica na terceira posição, com 3 pontos, atrás também do Club Brugge

Festival de boas chances

A partida começou estudada, com as duas equipes alternando momentos de domínio e de troca de passes. Mas aos 9, na primeira chegada do PSG ao ataque, em uma jogada que parecia pouco promissora, Mbappé recebeu de Hakimi, jogou na área, Neymar furou e o volante Gueye surgiu como elemento surpresa para finalizar no ângulo e colocar a equipe francesa na frente.

O Manchester City passou a ocupar completamente o campo de ataque e enfrentar um retrancado PSG. A equipe de Guardiola encontrou dificuldades e pouco exigiu do goleiro Donnarumma em um primeiro momento. Na defesa, ainda tinha que se preocupar com o trio de ataque do time francês, que parecia se entender melhor do que em outras partidas.

O City partiu para uma pressão total e fez Donnarumma trabalhar em chutes de Mahrez e Cancelo. Mas a melhor oportunidade aconteceu aos 25, quando De Bruyne colocou na cabeça de Sterling, que cabeceou no travessão. No rebote, de frente para o gol vazio, Bernardo Silva voltou a acertar o poste e perdeu um gol inacreditável.

Os minutos finais do primeiro tempo foram animados e os goleiros precisaram trabalhar bem. Após bom contra-ataque, Herrera bateu de primeira de fora da área e Ederson mandou para escanteio. Aos 43, Rúben Dias ganhou no alto, cabeceou à queima-roupa e Donnarumma brilhou de novo. O City continuou pressionando, mas não conseguiu o empate.

O primeiro de muitos

O Manchester City voltou para a segunda etapa para continuar a pressão. No primeiro minuto, Sterling recebeu ótimo lançamento, e de cara com o gol, bateu cruzado para fora. Aos 9, De Bruyne recebeu nas costas da defesa, chutou e parou em boa defesa de Donnarumma. O PSG passou a encontrar mais espaços para o contra-ataque.

Mas a pressão da equipe inglesa foi se esvaziando e a equipe de Guardiola parou de criar boas chances de gol, mesmo que ainda muito presente no ataque. Aos 20, Neymar teve grande chance de ampliar, quando recebeu de Hakimi, arrancou bem, mas demorou a chutar ao ficar cara a cara com Ederson e mandou na rede pelo lado de fora.

Phil Foden entrou no jogo e deu um novo gás ao City e criou pelo lado esquerdo. Aproveitando um das jogadas do jovem, De Bruyne recebeu pelo meio, bateu forte e mandou com perigo ao lado do gol. Mas o gênio apareceu. Aos 29, em excelente contra-ataque, Messi tabelou com Mabppé, que devolveu de letra, e com uma finalização excelente marcou um golaço. O gol de Messi foi um balde de água fria no Manchester City, que diminuiu sua intensidade. Ainda assim fez Donnarumma trabalhar em duas finalizações de Mahrez, uma dentro da área e outra em cobrança de falta. Mas não foi suficiente para evitar a derrota em noite de Messi e do PSG.

