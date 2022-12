Messi se torna jogador com mais partidas em Copas do Mundo

Ao entrar em campo contra a França na final da Copa do Catar , Messi se tornou o jogador com mais jogos em Copas do Mundo e superou o alemão Lothar Matthäus com 26 partidas disputadas.

A estreia do argentino foi em 2006, no mundial da Alemanha. De lá para cá, Messi jogou todas as Copas e disputa sua segunda decisão, a primeira foi perdida no Brasil em 2014.

Messi deixa para trás Matthäus, que fez 25 jogos nas Copas do Mundo de 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998. Ele foi o capitão do título de 1990, justamente contra a Argentina, que na época tinha Maradona.

Outro alemão superado por Messi nessa Copa foi o maior artilheiro dos mundiais, Miroslav Klose, que jogou 24 vezes.

A lista dos jogadores com mais partidas em Copas do Mundo tem ainda Paolo Maldini (23), Cristiano Ronaldo (22), Diego Maradona (21), Wladyslaw Zmuda (21), Uwe Seeler (20), Phillip Lahm (20), Bastian Schweinsteiger (20), Cafu (20), Lato (20) e Mascherano (20).

Outro que entra no top-10 hoje é o goleiro francês Hugo Lloris. Titular da conquista de 2018 na Rússia, ele iguala os 20 jogos de Seeler, Lahm, Schweinsteiger, Mascherano e Lato.

Entre os brasileiros, os primeiros são Cafu (20), Ronaldo (19), Dunga (18), Taffarel (18), Lúcio (17) e Roberto Carlos (17).

