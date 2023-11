Mestrado e doutorado em Ciências Ambientais da Uepa abrem inscrições para 2024

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu inscrições para os processos seletivos dos cursos de mestrado e doutorado das turmas de 2024. Os interessados em participar da seleção de doutorado devem realizar a inscrição a partir desta quarta-feira (8) até o dia 11 de dezembro. Já para a seleção do mestrado, as inscrições começam no dia 13 de novembro e encerram também no dia 11 do próximo mês.

Para os candidatos ao mestrado, as inscrições devem ser feitas de forma online pelo sistema. No caso da seleção ao doutorado, para solicitar a inscrição o candidato deverá enviar a documentação solicitada para o e-mail pcambientais@hotmail.com, conforme as indicações detalhadas no edital.

O PPGCA ofertará 20 vagas para a turma de doutorado e 17 para a turma do mestrado. Em ambos, há vagas destinadas às políticas de ações afirmativas, para candidatos negros, indígenas, quilombolas, pessoas trans e pessoas com deficiência, bem como para docentes efetivos e para técnicos da Uepa, por meio do Programa de Qualificação e Valorização dos Técnicos da Uepa (PROQTEC).

Processo seletivo do doutorado do PPGCA terá três fases: análise de currículo, defesa de projeto e entrevista. Mestrado terá quatro fases: prova escrita e de proficiência, análise de currículo, defesa de pré-projeto e entrevista. Editais têm orientações, inclusive sobre projeto de pesquisa. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (91) 3131-1914.

Foto: Sidney Oliveira / Ascom Uepa