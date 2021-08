Mestrado e Doutorado em Educação da Uepa inscrevem até hoje (16) para turmas 2022

Estão abertas até esta segunda-feira (16) as inscrições on-line para os processos de seleção aos cursos de mestrado e doutorado, turmas 2022, do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED), do Centro Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa). Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário constante no site do Programa, emitir boleto e pagar a taxa de inscrição até dia 18. Os candidatos ao mestrado devem indicar, na ficha de inscrição, a linha de pesquisa para a qual desejam concorrer.

O curso de mestrado está organizado em duas linhas de pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e Saberes Culturais e Educação na Amazônia, que vão ofertar, respectivamente, 14 e 16 vagas. De acordo com o edital a seleção será composta por quatro fases: prova escrita subjetiva, elaboração de proposta de pesquisa, entrevista e avaliação de currículo, sendo esta última, de caráter classificatório. Segundo o cronograma, a previsão para a realização da prova escrita é dia 31.

Já o doutorado possui uma linha de pesquisa, Saberes Culturais e Educação na Amazônia, que dispõe dos seguintes eixos temáticos: História da Educação na Amazônia; Saberes, Cultura e Educação Inclusiva na Amazônia; Linguagem, Poética e Educação na Amazônia e Formação, Cultura, Saberes e Práticas Pedagógicas, cujos professores orientadores e áreas de interesse encontram-se detalhados no edital. Ao todo, serão ofertadas 16 vagas para o curso de Doutorado do PPGED, sendo quatro institucionais e quatro para Pessoas com Deficiência (PcD), pessoas negras, indígenas e quilombolas.

O PPGED disponibiliza o número de telefone (91) 4009-9552 e o e-mail: ppged.uepa@gmail.com, para o atender candidatos que tenham dúvidas ou necessitem de esclarecimentos adicionais ao editais.

Texto: Wesley Lima/ Uepa

Por Ize Sena (UEPA)

Fonte: Agência Pará