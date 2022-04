Meta cria nova maneira para compartilhar Reels no Facebook

Depois do Messenger, a Meta anunciou a integração de mais dois serviços em diferentes produtos de sua empresa através de uma ferramenta. De acordo com a empresa, será possível compartilhar os Reels, que são os vídeos curtos do Instagram, na timeline do Facebook.

Segundo a Meta, a ativação do compartilhamento dos Reels tem a função de facilitar o compartilhamento dos vídeos curtos. Depois que os aplicativos de Facebook e Instagram são integrados, o usuário passa a ter um botão para que possa editar e compartilhar seus Reels antes de postá-los.

Para dois apps com apenas um toque

Compartilhamento será feito com apenas um botão e os conteúdos aparecerão como nativos no Facebook. Crédito: Meta/Divulgação

Entre as ferramentas para edição dos Reels estão áudio, para inserção de músicas, por exemplo, texto, efeitos, legendas e adesivos. O que muda é que ao invés de baixar o vídeo e fazer duas postagens, agora o usuário pode compartilhar o mesmo Reels ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook.

“Estamos focados em tornar os Reels a melhor maneira de os criadores serem descobertos, se conectarem com o público e ganharem dinheiro”, escreveu a Meta em comunicado à imprensa. Atualmente, o Reels é o formato que mais cresce nas plataformas da Meta, o que justifica o investimento em sua expansão.

Conteúdos nativos no Facebook

Os Reels compartilhados no Facebook devem aparecer como conteúdos nativos na rede social, o que deve permitir que as pessoas interajam com eles curtindo, compartilhando e comentando, sem precisar acessar um aplicativo de terceiro para isso.

Para celebrar o lançamento dos Reels no Facebook, a Meta adicionou recursos dos aplicativos Smule, Vita e VivaVideo para auxiliar na edição dos vídeos curtos. Os apps integram a iniciativa “#SharingtoReels”, que tem a função de ajudar os criadores a “se expressarem, aumentarem suas comunidades e alcançarem novos públicos”.



Fonte: Olhar Digital