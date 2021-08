Meta da campanha contra febre aftosa no Marajó é vacinar mais de 230 mil animais

A Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa de 2021, no Arquipélago do Marajó, foi iniciada no domingo (15). A Etapa Marajó prosseguirá até o próximo dia 15 de outubro, abrangendo 15 municípios nas regionais de Breves e Soure. A expectativa da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) é vacinar 234.109 bovinos e 333.170 bubalinos, de todas as idades.

Nesta etapa da campanha o produtor deve notificar a vacinação do rebanho ao escritório da Adepará mais próximo da propriedade até 30 de outubro. Devido à pandemia de Covid-19, a notificação também pode ser realizada via internet, pelo Sistema de Integração Agropecuária (Siapec3), que está disponível no site da Adepará.

Hoje, o Pará tem cadastrados 23.909.512 animais. Mais de 60% de todo o rebanho paraense têm idade acima de dois anos, espalhados por 103 mil propriedades.

Ao final de todas as etapas da campanha no Pará, a meta é vacinar mais de 23 milhões de bovinos e mais de 333 mil bubalinos. Todas as ações de defesa agropecuária pretendem evitar prejuízos à produção, evitando a introdução e/ou a disseminação de doenças.

Cobertura vacinal – A campanha integra o Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (Pnefa), destinado a alcançar a cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em bovinos e bubalinos. Além da melhoria econômica, o Pnefa exige análise dos cenários e esforços das iniciativas públicas e privadas para que, até 2026, a vacinação contra a doença seja suspensa em todo o País.

A gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa – Ponto Focal Estadual do Pnefa, Samyra Albuquerque, coordenadora do Plano Estratégico, destacou que no Marajó há um intenso trabalho da Agência, por meio do Projeto Agulha Oficial. A Agência doa e aplica vacinas para pequenas propriedades, que possuem até 20 animais, ajudando o pequeno produtor a manter o rebanho imunizado.

“Nas pequenas propriedades, o Estado doa e realiza a vacinação. Com essa medida, contribui para que o pequeno mantenha o seu rebanho imunizado, e a Agência aalcance uma ótima cobertura vacinal, cumprindo com o índice preconizado pelo Ministério da Agricultura (mínimo de 90%)”, informou Samyra Albuquerque, acrescentando que está prevista a vacinação com agulha oficial para 11 mil animais.

Para comprovar a vacinação é necessário apresentar, além da nota fiscal de aquisição da vacina, a relação do rebanho, com a quantidade de animais, faixa etária e espécie trabalhada. O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais.

Presente nos 144 municípios paraenses, a Agência mantém a Ouvidoria para recebimento de denúncias. No site www.adepara.pa.gov.br há os endereços e contatos dos escritórios em todo o Pará. Os telefones para contato são: (91) 3210-1101, 1105 e 1121. Caso a preferência seja por celular, o contato é (91) 99392-4264.

Por Manuela Viana (ADEPARÁ)

Fonte: Agência Pará