Meta da vacinação contra Febre Aftosa é imunizar mais de 600 mil animais no Marajó

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) iniciou mais uma etapa de vacinação contra Febre Aftosa no Estado. Desta vez serão vacinados os rebanhos bovino e bubalino do Arquipélago do Marajó. A campanha começou em 15 de agosto e se estenderá até 15 de outubro, com prazo de mais 15 dias para declarar a vacina, finalizando em 30 de outubro. No período de 60 dias, a meta da Agência é vacinar todo o rebanho do Marajó – mais de 600 mil animais. No ano passado, o índice de cobertura vacinal na região alcançou 98,70%.

“Nesta etapa, os produtores devem vacinar animais de todas as idades. O serviço veterinário oficial também doará a vacina e fará a vacinação nas propriedades que possuem até 20 animais”, informa o gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa, George Santos.

O médico veterinário também alerta para o prazo obrigatório para declarar a quantidade de animais vacinados. “É preciso ficar atento ao prazo, tanto da vacinação quanto da notificação, que é uma ferramenta de controle e prevenção de doenças que nós utilizamos para certificar a vigilância sanitária de que os animais estão sadios e podem transitar”, orienta o gerente.

A região do Marajó concentra o maior rebanho bubalino do Brasil. O município de Chaves é o maior produtor do arquipélago, situado ao norte do Pará. Os búfalos representam o maior rebanho existente em terras marajoaras, com 451.215 cabeças, distribuídas em 1282 propriedades. O rebanho bovino também é expressivo, cim 286.277 animais. São 430 propriedades com criação exclusiva de bovinos.

A Adepará já solicitou ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) a suspensão da vacinação contra a Febre Aftosa em todo o território paraense, e vem cumprindo as metas do Plano Estratégico, para que a vacinação deixe de ser obrigatória a partir de 2024, acompanhando outros estados que já não têm mais a obrigatoriedade de imunizar o rebanho, alcançando o status de zona livre da febre aftosa sem vacinação.

Serviço: Vacinação contra Febre Aftosa – 15 de agosto a 15 de outubro de 2023

Notificação: até 30 de outubro de 2023

O produtor pode obter mais informações sobre a campanha nos escritórios da Adepará no Marajó. A Agência só não tem estrutura física nos municípios de Bagre, Anajás, Melgaço e São Sebastião da Boa Vista – atendidos nos municípios mais próximos. O Arquipélago do Marajó está dividido em duas gerências regionais: Breves e Soure, responsáveis pelo apoio operacional e logístico aos servidores dos escritórios locais da Adepará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação