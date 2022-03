Meta lança ferramenta de controle dos pais para o Instagram

A Meta, controladora do Instagram, anunciou que em breve deve lançar um mecanismo de controle dos pais para possibilitar acompanhar o tempo que as crianças passam na rede social. A empresa também anunciou mecanismos de supervisão parental para os fones de ouvido de realidade virtual Quest.

Os novos mecanismos de controle dos pais do Instagram são parte de um compromisso da Meta de proteger as crianças que usam seus aplicativos de mídia social. A promessa foi firmada depois que Frances Haugen, que declarou que a rede era sabidamente tóxica para crianças e adolescentes.

Respeitando um compromisso

De acordo com os relatos de Haugen, que foram documentados, o então Facebook estava ciente de que o Instagram causava problemas de imagem corporal para alguns adolescentes. De acordo com a ex-funcionária, este efeito negativo era especialmente prejudicial para jovens do sexo feminino.

Esses documentos causaram tantos problemas que fizeram com que o Congresso dos Estados Unidos convocassem Adam Mosseri, chefe do Instagram, para testemunhar na casa em dezembro de 2021. Na ocasião, o executivo teve que falar sobre segurança online de crianças na plataforma.

Em última instância, esta crise fez com que o Facebook mudasse o nome da empresa que é a controladora do Instagram, WhatsApp e do próprio Facebook para Meta Platforms. O objetivo da mudança, entre outras coisas, foi tentar melhorar a imagem pública do conglomerado de Mark Zuckerberg.

Adolescentes terão que autorizar os pais

As novas ferramentas de controle dos pais foram disponibilizadas nos Estados Unidos já nesta quarta-feira (16) e serão lançadas globalmente nos próximos meses. As ferramentas permitirão que os pais vejam quem os filhos seguem, além de definir o limite de tempo que as crianças passam no aplicativo.

Em maio, a Meta também deve lançar ferramentas de supervisão dos pais para os fones de ouvido de realidade aumentada Quest, que bloqueará automaticamente o download de aplicativos inadequados para a idade por adolescentes dentro da loja de aplicativos dos fones de ouvido.

De acordo com a Meta, o controle dos pais no Instagram precisará do consentimento dos adolescentes para poder ser ativado nas contas. Além disso, a empresa também estuda permitir a supervisão parental para outros produtos da empresa a partir de um hub.

Fonte: Reuters