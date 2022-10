Meta vai aumentar número de anúncios no Instagram

A Meta anunciou nesta terça-feira (4) o aumento na carga de anúncios no Instagram. Com dois novos espaços para as propagandas, a ideia da companhia é atrair profissionais de marketing que reduziram os gastos com anúncios no terceiro trimestre.

“90% dos usuários seguem pelo menos uma empresa, então, quando chegam ao Instagram, já estão com a mentalidade de se inspirar em marcas. No mês passado, começamos a introduzir anúncios em novas superfícies e ferramentas criativas para oferecer às marcas uma maneira mais fácil de criar, contar sua história e expandir negócios”, destacou a companhia.

Uma das novidades é a otimização de música para anúncios nos Reels do Instagram. A Meta Sound Collection terá músicas gratuitas de alta qualidade que podem ser adicionadas aos Carousel Ads on Reels. Os anunciantes podem escolher manualmente ou permitir que o app selecione o que casa melhor com o anúncio.

A Meta anunciou, entre as novidades, os anúncios em realidade aumentada.Fonte: Instagram

Também será permitido que esses profissionais exibam anúncios na página inicial do Explore e feeds de perfil. A Meta acrescentou que vai usar inteligência artificial para entregar propagandas que possam ser do interesse do usuário do Instagram, ao perceber que aquela pessoa expressou interesse em um comercial.

“Por meio de um estudo de back-end em grande escala, observamos que a adição de anúncios de vários anunciantes a campanhas publicitárias aumentou a eficiência nas conversões incrementais por dólar gasto”, destacou.

O último lançamento é a versão beta de anúncios de realidade aumentada. Eles estarão disponíveis no feed e nos stories. A ideia é dar às marcas a possibilidade de oferecerem interação aos usuários com efeitos ao seu redor.

Queda nas vendas

A Meta teve seu primeiro declínio de receita trimestral de abril a junho de 2022. Essa queda seguiu a primeira redução no n´mero de usuários ativos diários. No terceiro trimestre, a empresa viu a receita cair entre 2% e 11% ano a ano, entre US$ 26 bilhões a US$ 28,5 bilhões.

