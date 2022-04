Meta vai restringir divulgação de informações residenciais, entenda o motivo

A Meta anunciou que não vai mais permitir que seus usuários compartilhem informações residenciais particulares em suas plataformas. Essas informações serão proibidas de serem compartilhadas até mesmo se tiverem públicas, seja nas redes sociais da Meta, seja em outros locais da internet.

Anteriormente, as informações residenciais disponíveis das redes sociais da Meta eram a exceção, porém, o Conselho de Supervisão da empresa recomendou que mesmo essas raras informações fossem removidas. O principal objetivo é fazer com que a internet seja um espaço mais seguro.

Combate ao doxxing

O principal objetivo da Meta com as novas restrições é combater uma prática conhecida como doxxing, que consiste no ato de revelar informações pessoais sobre uma pessoa. Em geral, essa prática envolve a divulgação de informações residenciais e de contato para assédio ou ataques de ódio organizados.

A Meta reconhece, no entanto, que a implementação dessa recomendação deve fortalecer a proteção da privacidade de seus usuários. O planejamento da Meta é remover todas essas informações de suas plataformas até o final do ano, com a exceção de “endereços disponíveis publicamente”.

O que ainda pode?

A nova política também será aplicada para fotos do exterior de residências particulares, com exceção se essas fotos forem focos de uma notícia. Também será permitido que as informações residenciais de casas de oficiais de alto escalão sigam sendo compartilhados.

De acordo com a Meta, essa decisão tem o objetivo de permitir a organização de protestos nas casas de altos oficiais ou em torno delas. A Meta também não vai proibir que uma pessoa compartilhe seu próprio endereço, mas o recompartilhamento será proibido.

De acordo com a Meta, o conselho havia recomendado que essa prática fosse permitida, porém, segundo a empresa, muitas vezes é impossível saber se alguém realmente consentiu que suas informações residenciais fossem compartilhadas com outras pessoas.

Via: Mashable