Metaverso amazônico: uma experiência única e transformadora

A Casa das Artes, localizada em Belém, realiza a segunda leva de mostras audiovisuais, o “Amazônia Mapping em Realidade Virtual”. O evento propõe uma experiência imersiva no metaverso com obras de artistas locais. O público está convidado a assistir filmes em realidade virtual, gratuitamente, de 17 a 24 de outubro, das 9h às 17h.

Apresentado como um desdobramento do Festival Amazônia Mapping, a mostra faz parte do ciclo de resultados do edital Mergulho FCP 2023 e exibirá 12 obras, que poderão ser assistidas utilizando óculos de realidade virtual, interagindo com produções, performances artísticas, encontros entre música e imagem, e videomapping.

O Prêmio Mergulho FCP 2023 é mais uma forma de fomento ao audiovisual realizado pela Fundação Cultural do Pará. As produções têm foco na cultura local e são produzidas por diretores e artistas da região. O concurso incentiva a produção audiovisual nas diferentes regiões da Amazônia paraense e oferece a oportunidade de ocupar a Casa das Artes como equipamento cultural.

A realidade virtual é uma tecnologia que permite ao usuário experimentar um ambiente simulado por meio de um headset (óculos de realidade virtual) que substitui a visão e a audição por imagens e sons gerados por computador. Isso cria uma sensação de imersão no ambiente virtual e permite a interação com ele de maneira mais natural e intuitiva.

Serviço

Data: 17 a 24 de outubro

Horário: 9h a 17h

Local: Casa das Artes

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 – Nazaré

Entrada gratuita

Foto: Divulgação