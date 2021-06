Metinho e Kayky no City: Como se saíram as últimas promessas do Flu na Europa?

A fábrica de talentos de Xerém não para de dar dividendos ao Fluminense. Nesta terça-feira, o clube confirmou a liberação de Metinho para se apresentar ao grupo City, seguindo o caminho de Kayky e rendendo um esperado alívio financeiro ao clube em meio a crise pandêmica. Ao longo dos anos, a base do Flu tem ajudado a manter o time competitivo, mesmo com recursos limitados nos anos pós-Unimed, seja em campo ou com transferências que geram recursos para investir nas Laranjeiras.

Metinho e Kayky são os mais novos desta fábrica de talentos. O primeiro só chegou a atuar em uma partida como profissional e deve ganhar experiência no Troyes, da França, antes de se apresentar ao Manchester City (se convencer no empréstimo). Já a expectativa para Kayky é seguir para o Manchester City ao fim do ano, com tempo para ainda mostrar seu talento em campo com a camisa tricolor.

Ainda em 2021, o Fluminense vai ceder Marcos Paulo ao Atlético de Madrid, mas neste caso sem motivos para comemorar. O atacante recusou as propostas de renovação no ano passado e preferiu ser praticamente encostado no Fluminense para sair de graça ao fim do contrato.

Os nomes mais famosos da Fábrica de Xerém são, sem sombra de dúvidas, Marcelo, do Real Madrid, e Thiago Silva, do Chelsea. A dupla atua no mais alto nível a mais de uma década na Europa, sempre lembrada entre os melhores de suas posições. Rafael e Fábio da Silva, ex-Manchester United, também figuram entre os mais famosos. Mas sem precisar ir tão longe no tempo, a equipe oGol separou uma lista de talentos revelados pelo Fluminense desde 2010 e que acabaram no futebol europeu. Entre sucessos e fracassos, relembre os principais nomes.

Texto retirado de ogol.com.br