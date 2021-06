Mexicano salta de avião em movimento em Los Angeles

O homem afirmou estar sob efeito de metanfetamina durante o ato. E poderá ser sentenciado a até 20 anos de prisão

Na última sexta-feira (25/6), um mexicano tentou invadir a cabine do voo 5365, da United Airlines, e, ainda na decolagem, saltou da aeronave em movimento no aeroporto de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Luis Antonio Victoria Dominguez, de 33 anos, quebrou a perna e justificou o ato por estar sob efeito de metanfetamina.

Dominguez teria dito à mulher sentada ao lado dele que pularia do avião e, logo depois, correu em direção à cabine para abri-la.

De acordo com testemunhas, como os pilotos não abriram a cabine, o mexicano empurrou um comissário e se virou em direção à saída de emergência.

A origem do acusado é Cabo San Lucas, no México, e ele estaria nos Estados Unidos há três dias com pretensão de chegar a Salt Lake City.

Hospedado em Los Angeles enquanto aguardava voos para o destino escolhido, Dominguez relatou ao FBI que comprou muita metanfetamina nas imediações.

Após perder dois voos para Utah, o mexicano pegou o voo 5365. Ele foi detido pela polícia do Aeroporto de Los Angeles e levado para um hospital, para uma cirurgia na perna fraturada.

O acusado poderá ser sentenciado a até 20 anos em prisão federal, se for condenado.