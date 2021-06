México: Acidente em mina deixa 7 trabalhadores soterrados

Um acidente em uma mina de carvão no estado de Coahuila, no norte do México, deixou pelo menos sete trabalhadores soterrados, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (4).

“Algumas pessoas que trabalhavam no local ficaram presas dentro da mina”, disse a secretaria de Trabalho local em um comunicado. O acidente aconteceu no município de Múzquiz, na região produtora de carvão do estado.

Segundo as investigações preliminares, o acidente causou uma inundação na mina.

“No lugar já estão autoridades da defesa civil, polícia e inspetores do trabalho para realizar os trabalhos de resgate e investigação sobre o ocorrido”, afirmava a nota.

Coahuila é o principal produtor de carvão do México. O acidente mais grave que aconteceu na região aconteceu em 19 de fevereiro de 2006, quando uma explosão de gás na mina Pasta de Conchos provocou a morte de 65 mineiros.

Na ocasião, os corpos de apenas duas das vítimas foram recuperados, enquanto os restos das outras 63 ainda permanecem no local. As famílias pediram em várias ocasiões às autoridades mexicanas que fossem recuperados.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, prometeu em setembro do ano passado tentar o resgate dos corpos dos mineiros falecidos.

\Fonte: Portal r7