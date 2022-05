México deporta travesti do Brasil que iria dar palestra em evento

No último domingo (1º), a presidente da Associação Brasileira de Travestis e Transexuais (Antra), Keila Simpson, foi barrada em um aeroporto da Cidade do México. Ela iria participar do Fórum Social Mundial como palestrante, mas foi deportada para o Brasil.

A associação afirmou que Keila Simpson tinha os documentos necessários para entrar no país e foi barrada por transfobia.

No dia do ocorrido, uma ativista mexicana protocolou um pedido de medida cautelar na Secretaria de Direitos Humanos do México para impedir a deportação. No entanto, não houve tempo para uma resposta e Keila voltou ao Brasil menos de dez horas após sua chegada ao país.

No Brasil, Simpson disse que não sofreu violência por parte dos guardas mexicanos. Porém, ela afirmou ter sido tratada de forma diferente.

