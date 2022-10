Michelle Bolsonaro se emociona ao falar sobre ataque a Laura

Primeira-dama deu declarações nesta quarta-feira

Um tuíte publicado no último domingo (16) pela jornalista Barbara Gancia com um ataque a Laura, filha do presidente Jair Bolsonaro (PL) que completou 12 anos nesta terça-feira (18), gerou revolta na web e foi alvo de reação da primeira-dama Michelle Bolsonaro. No Twitter, a comunicadora afirmou: “Para bolsonarista imbrochável feito o nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma p***”.

A postagem causou a ira de internautas, que questionaram o tom adotado pela jornalista para criticar o presidente da República. A controversa publicação foi repercutida até pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, que prometeu adotar medidas contra a declaração feita por Barbara.

– Só lembrando a esta senhora que a minha filha Laura é uma criança. Medidas serão tomadas – escreveu Michelle.

Durante evento em São Paulo, nesta quarta (19), Michelle voltou a comentar o caso e se emocionou.

– E não foi muito fácil ontem, né? Desculpa, a emoção. Porque a gente até se segura, a gente continua quando atacam nossa honra. Mas quando mexem com as nossas filhas, dói, né? E a minha filha fez 12 anos ontem, no dia do aniversário dela. E foi para a escola. E sempre tem alguns amiguinhos que replicam o que escutam em casa. E lá a menina replicou, e falou: “Você é a p****”. E eu só tô aqui hoje porque, com certeza, a pauta mais importante para minha vida é a minha família, minha casa. (…) Querem atacar a nossa honra, ataquem. Mas não sejam baixos ao nível de atacar a honra de uma criança – disse.

Primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou o caso Foto: Reprodução/Instagram

Primeira-dama Michelle Bolsonaro Foto: Reprodução/Print de vídeo Twitter Damares Alves

Pleno.News