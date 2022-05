Michelle Bolsonaro se filia ao PL, mesmo partido do presidente

Nesta quarta-feira (25), o PL informou que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, se filiou à sigla. De acordo com o portal G1, a medida tem por objetivo liberar a aparição da primeira-dama na propaganda partidária em rádio e TV do PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro.

A atual legislação permite apenas que pessoas filiadas aos partidos possam aparecer nas propagandas.

Mesmo com a filiação, Michelle, não pode se candidatar a nenhum cargo político neste ano por ser esposa do presidente da República. Segundo o artigo 14 da Constituição, “são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

Bolsonaro se filiou ao PL no final do ano passado.

Fonte: Pleno News