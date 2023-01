Michelle Bolsonaro se manifesta após divulgação de sigilo

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, se manifestou após o Jornal O Estado de São Paulo divulgar a lista das pessoas que a visitaram no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

O documento estava sob sigilo de 100 anos que foi quebrado após imposição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sendo então divulgado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

A relação tem 565 registros de entrada na residência oficial e abrange o período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. A frequentadora mais assídua do Alvorada é Nídia Limeira de Sá, ex-diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação que esteve com Michelle por 51 vezes.

O pastor Claudir Machado, da Igreja Batista Atitude de Brasília, visitou a residência do presidente por 31 vezes.

O nome de Juliene Cunha também está entre os visitantes mais assíduos. Chamada de cabeleireira na reportagem do Estadão, Michelle precisou corrigir o erro em suas redes sociais.

– Fazendo só uma correção: “a cabeleireira” é minha manicure – disse ela no Instagram, com uma figura de risada.

Cynara Boechat, que se apresenta como estilista de celebridades, também está entre os que mais visitaram a ex-primeira-dama.

